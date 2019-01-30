Павлюченко снова играет за московский "Арарат"

"Арарат" Москва объявил состав на контрольный матч со столичным "Экспрессом". В составе команды на поле выйдет бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко.

Стартовый состав москвичей выглядит следующим образом: Ревякин, Морозов, Попов, Спичка, Ходырев, Сэнгуэ, Аризиани, Хурцидзе, Логуа, Павлюченко, Рыжов.

Сергей Ревякин - воспитанник ЦСКА, защищал цвета "Арарата" в сезоне-2017/18. Антон Ходырев - воспитанник "Спартака", последним клубом для него была "Калуга".

Константин Морозов и Михаил Попов также играли за "Арарат" в его единственном сезоне в ПФЛ. 17-летний защитник Сингуэ не сможет играть в Олимп-ПФЛ из-за камерунского гражданства и, скорее всего, уйдет в аренду.

Московский "Арарат" был создан в 2017 году и дебютировал в первенстве ПФЛ в сезоне-2017/18. Павлюченко защищал цвета команды в первой половине сезона. Из-за финансовых проблем он и еще ряд футболистов покинули клуб зимой. "Арарат" выиграл группу "Центр", но отказался подниматься в ФНЛ. Клуб переехал в Армению, где объединился с командой "Арарат Москва" под названием "Арарат-Армения".

В январе стало известно, что "Арарат" снова будет выступать в России. 25 января клуб провел первый матч после возвращения в Россию, в котором уступил "Долгопрудному" (2:4).