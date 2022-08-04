Мостовой отреагировал на свое назначение главным тренером команды «AMC Fight Nights»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал свое назначение главным тренером команды «AMC Fight Nights».

«В течение месяца рассматривали это предложение. Поначалу всерьез медиафутбол не воспринимали. Последнюю неделю шли притирки. Входим в сезон. Сразу говорю, что для нас этот сезон пробный. Мы никаких целей и задач не ставим. Кто-то профессионально занимается в других командах, а мы начинаем с чистого листа. Будем пробовать, по ходу этого турнира что-то менять.

15 лет назад меня спросили о работе в «Спартаке», мне так ни разу никто не предложил ничего. Мне 53 года уже. Какие трамплины из Медиалиги в РПЛ. Перед сезоном я говорил, что в «Спартаке» уже всех перепробовали в любом качестве. В шутку сказал: «Почему нельзя попробовать Мостового в качестве пятого тренера?» Всех уже перепробовали! В одной игре «Спартак» гол забил и человек 15 прыгало, но никто из них не был футболистом. Я тоже могу попрыгать, похлопать, пообниматься", — сказал Мостовой «СЭ».

53-летний Мостовой ранее не работал тренером. Во время карьеры футболиста он выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

В составе сборной России Мостовой провел 51 матч и забил 10 голов. На сборную СССР — 19 игр и 3 забитых мяча.