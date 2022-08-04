Игрок «Броук Бойз» Дьяков поделился мнением по поводу популярности Медийной футбольной лиги

Футболист «Броук Бойз» Виталий Дьяков рассказал, что думает о популярности Медийной футбольной лиги.

«Медиалига в этом сезоне может стать популярнее РПЛ? Насчет РПЛ не знаю, но Вторая лига умирает точно. По просмотрам Медиалига будет обходить и Первую лигу. Началось все круто — и по просмотрам, и по охвату. Посмотрим, что будет во втором сезоне. Раз был такой старт, значит, дальше все будет только лучше», — цитирует Дьякова Sport24.

33-летний Виталий Дьяков ранее играл за «Ростов», «Динамо», «Томь», «Сивасспор» и «Спартак-2».