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Сегодня, 15:29

Игрок «Броук Бойз» Дьяков поделился мнением по поводу популярности Медийной футбольной лиги

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Футболист «Броук Бойз» Виталий Дьяков рассказал, что думает о популярности Медийной футбольной лиги.

«Медиалига в этом сезоне может стать популярнее РПЛ? Насчет РПЛ не знаю, но Вторая лига умирает точно. По просмотрам Медиалига будет обходить и Первую лигу. Началось все круто — и по просмотрам, и по охвату. Посмотрим, что будет во втором сезоне. Раз был такой старт, значит, дальше все будет только лучше», — цитирует Дьякова Sport24.

33-летний Виталий Дьяков ранее играл за «Ростов», «Динамо», «Томь», «Сивасспор» и «Спартак-2».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-04-igrok-brouk-boyz-dyakov-medialiga-oboydet-po-prosmotram-pervuyu-ligu-naschet-rpl-ne-znayu
Виталий Дьяков
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