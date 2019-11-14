Булыкин и легенды мирового футбола окончили магистерскую программу УЕФА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, а также другие игроки мирового футбола окончили магистерскую программу УЕФА по обучению менеджменту для бывших игроков сборных, информируе сайт УЕФА. Среди них Жилберто Силва, Юрий Джоркаефф, Димитрис Пападопулос и Патрик Мбома, Марис Верпаковскис, Каспарс Горкшс и Дейвидас Шемберас.

За два года бывшие футболисты приняли участие в семи недельных сессиях в крупнейших городах мира. Каждая сессия была посвящена отдельному аспекту административной и управленческой работы в футбольных организациях. Те, кто в них еще не занят, должны были пройти трехмесячную практику, чтобы получить опыт ежедневной работы в отрасли.

— Мне этот курс очень сильно помог. Стал разбираться во многих аспектах управления клубом, в том, как строится структура клуба. Уже могу разобраться в бюджете. На курсах мы разбирали бюджеты «Барселоны», «Реала», «Арсенала». Мы их изучали, сравнивали. И теперь ты понимаешь, что это такое, — сказал Булыкин. — Когда тебе приносят бюджет клуба, ты можешь его оценить и сделать предварительный анализ.