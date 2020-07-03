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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Александр Мостовой сообщил об открытии детской академии

3 июля 2020, 20:59
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой открывает собственную академию. Об этом он сообщил в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, наконец-то я могу поделиться с вами новостью. Мы долго доводили все до идеала и теперь я могу сказать- двери Детскои? Футбольнои? Академии открыты! Мы открыли набор детеи? от 7 до 17 лет. Первые сборы стартуют 21 июля. Каждыи? поток включает в себя ? ?9 днеи? проживания в кампусе, интенсивные тренировки, ?обучение на территории эко — отеля Пересвет. Мы дае?м возможность каждому ребенку стать игроком европеи?ского уровня: тренеры с лицензиеи? UEFA 2 раза в день будут обучать по высоким стандартам ваших детеи?. Сразу отвечу на популярныи? вопрос : что включает в себя обучение? ?Ежедневные две тренировки: утром и вечером ?Полная Экипировка ?4х разовое питание ??Проживание в двухместном номере ?Посещение бассеи?на ???Осмотр врача ?Сертификат по итогу обучения ?Участие в финальнои? демо игре Это летние сборы по отбору талантливых детей, которые будут обучаться потом в Академии круглый год! Инфраструктура одна из лучших в мире, круче чем в Испании и Англии. Жду ваших детеи?, будем добиваться классных результатов ? ??Регистрация по ссылке в шапке профиля! Спеши, пока есть места?

Публикация от Aleksandr Mostovoi (@aleksandr_mostovoi10)

 

«Друзья, наконец-то я могу поделиться с вами новостью, — написал Мостовой. — Мы долго доводили все до идеала и теперь я могу сказать — двери детской футбольной академии открыты! Мы открыли набор детей от 7 до 17 лет. Первые сборы стартуют 21 июля.

Каждый поток включает в себя девять дней проживания в кампусе, интенсивные тренировки, обучение на территории эко-отеля «Пересвет». Мы даем возможность каждому ребенку стать игроком европейского уровня: тренеры с лицензией УЕФА два раза в день будут обучать по высоким стандартам ваших детей.

Это летние сборы по отбору талантливых детей, которые будут обучаться потом в академии круглый год! Инфраструктура одна из лучших в мире, круче чем в Испании и Англии. Жду ваших детей, будем добиваться классных результатов».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CCMDbaWqxhr/

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