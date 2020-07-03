Александр Мостовой сообщил об открытии детской академии

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой открывает собственную академию. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Друзья, наконец-то я могу поделиться с вами новостью, — написал Мостовой. — Мы долго доводили все до идеала и теперь я могу сказать — двери детской футбольной академии открыты! Мы открыли набор детей от 7 до 17 лет. Первые сборы стартуют 21 июля.

Каждый поток включает в себя девять дней проживания в кампусе, интенсивные тренировки, обучение на территории эко-отеля «Пересвет». Мы даем возможность каждому ребенку стать игроком европейского уровня: тренеры с лицензией УЕФА два раза в день будут обучать по высоким стандартам ваших детей.

Это летние сборы по отбору талантливых детей, которые будут обучаться потом в академии круглый год! Инфраструктура одна из лучших в мире, круче чем в Испании и Англии. Жду ваших детей, будем добиваться классных результатов».