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Сегодня, 07:18

В «Порту» отреагировали на победу Моуринью и «Ромы» в Лиге конференция

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал победителем Лиги конференций, обыграв «Фейеноорд» (1:0) в финальном матче.

В «Порту» отреагировали на достижение специалиста и поздравили его с победой. В клубе также отметили выступление экс-игрока команды Серджиу Оливейры.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» финишировала на шестом месте.

В Лиге чемпионов португалец побеждал с «Порту» (2004) и «Интером» (2010). Лигу Европы/Кубок УЕФА он выигрывал также с португальским клубом (2003) и «МЮ» (2017).

ФК Порту
ФК Рома
Жозе Моуринью
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