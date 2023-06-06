УЕФА назвал неправомерным решение Федерации Израиля отстранить «Бейтар» от отборочной стадии Лиги конференций

УЕФА в официальном письме уведомил Федерацию футбола Израиля о ситуации с отстранением «Бейтара» от участия в отборочной стадии Лиги конференций.

В заявлении организации говорится, что дисциплинарный комитет федерации, принявший решение отстранить клуб из Иерусалима от участия в отборочной стадии Лиги конференций, но не лишил «Бейтар» Кубка страны, принял неправомерное решение, поскольку прерогатива отстранения от участия в еврокубках принадлежит только УЕФА.

На данный момент Верховный арбитражный суд израильской федерации рассмотрит апелляцию «Бейтара» и почти наверняка вернет столичный клуб в европейский турнир. В противном случае Израиль останется с тремя клубами вместо четырех в еврокубках.

УЕФА продлил срок регистрации клуба-участника до 14 июня.

Помимо отстранения от участия в отборочной стадии Лиги конференций «Бейтар» оштрафован на 20 тысяч долларов. Также с команды будут сняты три очка в розыгрыше чемпионата Израиля-2023/24, а в случае повторения инцидента будет аннулирована победа клуба в Кубке страны.

За «Бейтар» выступают российские защитники Григорий Морозов и Сергей Бородин.

(Эли Швидлер)