Федерация футбола Израиля отстранила «Бейтар» от участия в отборочной стадии Лиги конференций

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Израиля отстранил команду «Бейтар» от участия в отборочной стадии Лиги конференций.

Клуб наказан за срыв церемонии награждения после финала Кубка страны. В финале «Бейтар» обыграл «Маккаби» (Нетания) со счетом 3:0.

После финального свистка болельщики команды выбежали на поле и сорвали церемонию награждения, при этом сотрудникам безопасности пришлось срочно эвакуировать со стадиона президента Израиля, Исаака Герцога.

Помимо отстранения от участия в отборочной стадии Лиги конференций, «Бейтар» оштрафован на 20 тысяч долларов. Также с команды будут сняты три очка в розыгрыше чемпионата Израиля-2023/24, а в случае повторения инцидента будет аннулирована победа клуба в Кубке страны.

«Бейтар» собирается подать апелляцию в верховный арбитражный совет Федерации футбола Израиля, а болельщики команды угрожают сорвать проведение отборочного матча ЧЕ-2024 между Израилем и Андоррой, который должен состояться 19-го июня на стадионе «Тедди» в Иерусалиме.

За «Бейтар» выступают российские защитники Григорий Морозов и Сергей Бородин.

(Эли Швидлер)