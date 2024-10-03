Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 21:47

Лига конференций: «Астана» обыграла «Бачку-Тополу», минское «Динамо» проиграло «Хартсу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Прошли первые матчи игрового дня в 1-м туре Лиги конференций.

«Астана» на своем поле обыграла сербскую «Бачку-Тополу» — 1:0. Единственный гол на 15-й минуте забил Кипрас Кажуколовас.

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Astana Arena (Астана)
Астана
1:0
Бачка-Топола

В параллельном матче минское «Динамо» дома уступило шотландскому «Хартсу». Белорусская команда вела в счете после гола Стивена Альфреда (21-я минута), но «Хартс» сумел отыграться и вырвать победу. На 37-й минуте в свои ворота забил Сергей Политевич, а победный гол в концовке записал на свой счет Ян Данда.

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Mehdi Huseynzade (Сумгаит)
Динамо Мн
1:2
Хартс

Испанский «Бетис» на выезде проиграл польской «Легии» — 0:1. Единственный мяч на 23-й минуте забил Стив Капуади.

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
1:0
Бетис
Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
2:1
Олимпия Л
Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Серкль Брюгге
6:2
Санкт-Галлен
Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Ереван)
Ноа
2:0
Млада Болеслав
Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. Aker Stadion (Molde) (Мольде)
Мольде
3:0
Ларн
Лига конференций. Общий этап. 1-й тур
03 окт, 19:45. GSP (Никосия)
Омония
4:0
Викингур Р

Футбол
Лига конференций
ФК Астана
ФК Бетис
ФК Динамо (Минск)
ФК Легия
ФК Хартс
Читайте также
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
«Спартак» вырвал победу над «Динамо» в матче Кубка России
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости