«Динамо Минск» (Белоруссия) и «Хартс» (Шотландия) встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 3 октября. Игра пройдет на нейтральном поле в Сумагаите (Азербайджан), стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

Ключевые события игры «Динамо» Минск — «Хартс» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 клубов, каждый из которых проведет по шесть матчей. Восемь лучших команд напрямую попадут в 1/8 финала, а занявшие места с 9-го по 24-е команды сыграют стыковые матчи.