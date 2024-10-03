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Сегодня, 18:00

Лига конференций: смотреть матчи онлайн 3 октября

Стартовал 1-й тур общего этапа Лиги конференций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Матчи 1-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА будут сыграны в четверг, 3 октября. В турнире принимают участие 36 клубов.

В 19.45 по московскому времени «Динамо» (Минск, Белоруссия) сыграет с «Хартс» (Шотландия), а «Астана» (Кахахстан) — с «Бачкой-Топола» (Сербия).

Сегодня также пройдут такие матчи с участием клубов из топ-лиг: «Хайденхайм» (Германия) встретится с «Олимпией» (Словения), «Бетис» (Испания) — с «Легией» (Польша), «Челси» (Англия) — с «Гентом» (Бельгия), а «Фиорентина» (Италия) — с ТНС (Уэльс).

В прямом эфире матчи Лиги конференций будет показывать онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт». Трансляции доступны при наличии подписки на стриминговый сервис.

Ключевые события всех игр Лиги конференций доступны в матч-центре на нашем сайте.

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