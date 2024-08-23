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Сегодня, 04:14

Игроки «Кривбасса» не пожали руки судье перед матчем с «Бетисом» из-за его работы в России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футболисты «Кривбасса» отказались пожимать руки арбитрам перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги конференций против «Бетиса» (0:2).

Они не стали приветствовать Арда Кардешлера, который в марте этого года работал на товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0) в Москве.

Капитан украинской команды Юрий Вакулко также не пожал руку судьям перед жребием с капитаном «Бетиса» Набилем Фекиром, которого украинец поприветствовал.

В конце прошлой недели «Кривбасс» потребовал от УЕФА заменить главного судью матча.

Арда Кардешлер. Украинский клуб потребовал заменить судью на матч еврокубка из-за его работы в России

Футбол
Лига конференций
ФК Кривбасс
УЕФА
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