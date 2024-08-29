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«Астана» — «Бранн»: команда из Казахстана не потеряла шансы на проход в основной этап

Прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Астана» — «Бранн» 29 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Назми Грипши («Астана»).
Фото Соцсети «Астаны», Соцсети

29 августа «Астана» примет норвежский «Бранн» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. В первой встрече скандинавы уверенно победили 2:0. Предстоящая игра пройдет на стадионе «Центральный» в Алматы, стартовый свисток рефери Александара Ставрева из Молдавии прозвучит в 17.00 по московскому времени. Легальной трансляции в России не будет.

Лига конференций. Раунд плей-офф
29 авг, 17:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Бранн

Букмекеры отдали предпочтение гостям: победа «гордости Бергена» в основное время предложена с котировкой 1.90, что составляет приблизительно 51% вероятности. Успех казахстанцев дан за 3.80 (25%), ничья идет за незначительно большие 3.85 (24%).

Вероятность прохода норвежцев в групповой этап оценена в 1.04, рынок на квалификацию «Астаны» доступен за внушительные 11.0.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, исхода матча отражают превосходство «Бранна»:

• 1:1 — за 6.40;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять с коэффициентом 1.79, ТМ 2.5 идет за 2.01.

Вероятность обмена забитыми мячами оценена в 1.73, опция «обе забьют — нет» дана за 2.07.

Игроки &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;первом матче против &laquo;Андерлехта&raquo;. «Андерлехт» — «Динамо» Минск: бельгийцы не пустят минчан в основной этап Лиги Европы

Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Бранн»

Обе команды имеют неплохой потенциал в атаке. «Астана» прошла уже два раунда квалификации и отличалась в каждом матче, в среднем заколачивая по два гола за 90 минут. «Бранн» тоже стартовал со второго раунда и отметился голевыми ударами в четырех из пяти встреч. Средняя результативность норвежцев — 1,6 мяча за игру.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.

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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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