«Астана» — «Бранн»: команда из Казахстана не потеряла шансы на проход в основной этап
29 августа «Астана» примет норвежский «Бранн» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. В первой встрече скандинавы уверенно победили 2:0. Предстоящая игра пройдет на стадионе «Центральный» в Алматы, стартовый свисток рефери Александара Ставрева из Молдавии прозвучит в 17.00 по московскому времени. Легальной трансляции в России не будет.
Букмекеры отдали предпочтение гостям: победа «гордости Бергена» в основное время предложена с котировкой 1.90, что составляет приблизительно 51% вероятности. Успех казахстанцев дан за 3.80 (25%), ничья идет за незначительно большие 3.85 (24%).
Вероятность прохода норвежцев в групповой этап оценена в 1.04, рынок на квалификацию «Астаны» доступен за внушительные 11.0.
Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, исхода матча отражают превосходство «Бранна»:
• 1:1 — за 6.40;
• 1:0 — за 7.00;
• 2:1 — за 7.60.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять с коэффициентом 1.79, ТМ 2.5 идет за 2.01.
Вероятность обмена забитыми мячами оценена в 1.73, опция «обе забьют — нет» дана за 2.07.
Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Бранн»
Обе команды имеют неплохой потенциал в атаке. «Астана» прошла уже два раунда квалификации и отличалась в каждом матче, в среднем заколачивая по два гола за 90 минут. «Бранн» тоже стартовал со второго раунда и отметился голевыми ударами в четырех из пяти встреч. Средняя результативность норвежцев — 1,6 мяча за игру.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1