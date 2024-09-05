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Сегодня, 17:20

«Челси» не внес Палмера в заявку на Лигу конференций

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер не попал в заявку клуба на Лигу конференций.

По итогам сезона-2023/24 англичанин стал лучшим бомбардиром команды, забив 25 мячей, а также сделал 15 результативных передач.

Кроме того, в заявку лондонского клуба не внесены полузащитники Уэсли Фофана и Ромео Лавиа. На данный момент в основном составе «пенсионеров» числится 37 футболистов.

22-летний Палмер выступает за «Челси» с 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за 47 миллионов евро.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига конференций
ФК Челси
Коул Палмер
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