«Челси» не внес Палмера в заявку на Лигу конференций

Полузащитник «Челси» Коул Палмер не попал в заявку клуба на Лигу конференций.

По итогам сезона-2023/24 англичанин стал лучшим бомбардиром команды, забив 25 мячей, а также сделал 15 результативных передач.

Кроме того, в заявку лондонского клуба не внесены полузащитники Уэсли Фофана и Ромео Лавиа. На данный момент в основном составе «пенсионеров» числится 37 футболистов.

22-летний Палмер выступает за «Челси» с 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за 47 миллионов евро.