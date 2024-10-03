«Астана» (Казахстан) и «Бачка-Топола» (Сербия) встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 3 октября. Игра пройдет на «Астана Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис. В Казахстане встречу будут транслировать на канале Qazsport.

Ключевые события игры «Астана» — «Бачка-Топола» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 клубов, каждый из которых проведет по шесть матчей. Восемь лучших команд напрямую попадут в 1/8 финала, а занявшие места с 9-го по 24-е команды сыграют стыковые матчи.