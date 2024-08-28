«Партизан» проиграл «Генту» и вылетел из еврокубков

«Партизан» на выезде уступил «Генту» в ответном матче квалификации Лиги конференций — 0:1.

Единственный гол на 88-й минуте забил Матиас Делорг-Книпер.

Ранее сербский клуб проиграл и в первом матче (0:2). По сумме двух встреч «Партизан» уступил бельгийцам (0:3) и вылетел из еврокубках. «Гент» сыграет в основном турнире Лиги конференций.

В параллельном матче «Башакшехир» переиграл ирландский «Сент-Патрикс» (2:0) и также вышел в основной этап турнира.