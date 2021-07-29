Рубишко считает, что игрокам «Сочи» победа над «Кешлы» далась нелегко

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал победный матч команды в квалификационном раунде Лиги конференций и выход в следующий этап турнира.

«Нельзя назвать победу легкой, потому что в Лиге конференций победы легко не достаются. Самое главное, что ребята хотели выиграть, не останавливались, понятно, что было искусственное поле, непростое, поэтому сложности были, но молодцы. Даже когда «Кешлы» сравнивала, понимали, что парни хотели выиграть, это приятно. Поэтому рады за команду, за поддержку, также бились и за Россию, идем дальше, важно, что случилась победа, эмоции положительные», — цитирует Рубашко ТАСС.

Ранее «Сочи» в гостях обыграл «Кешлы» со счетом 4:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. В первой игре «Сочи» обыграл азербайджанский клуб со счетом 3:0.