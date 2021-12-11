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Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» не состоится, УЕФА откроет дисциплинарное дело

12:58
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Дисциплинарный комитет УЕФА откроет дело в отношении несостоявшегося матча 6-го тура групповой стадии Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн», информирует Sky Sports со ссылкой на УЕФА.

Как отмечается, клубы не смогли договориться по поводу возможной переигровки, поэтому матч не будет перенесен ни на какой срок.

8 декабря, «Тоттенхэм» сообщил, что матч не состоится из-за вспышки коронавируса в клубе. Позднее «Ренн» выступил с заявлением, в котором назвал решение «шпор» самостоятельным и не подтвержденным со стороны УЕФА. Также французский клуб обозначил намерение направить жалобу в УЕФА и назвал поведение «Тоттенхэма» неуважением к честной игре.

Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был состояться 9 декабря. «Тоттенхэм» занимает третье место в группе G Лиги конференций с 7 очками в 5 матчах, «Ренн» занимает первую строчку с 11 очками в 5 играх.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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