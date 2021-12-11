Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» не состоится, УЕФА откроет дисциплинарное дело
Дисциплинарный комитет УЕФА откроет дело в отношении несостоявшегося матча 6-го тура групповой стадии Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн», информирует Sky Sports со ссылкой на УЕФА.
Как отмечается, клубы не смогли договориться по поводу возможной переигровки, поэтому матч не будет перенесен ни на какой срок.
8 декабря, «Тоттенхэм» сообщил, что матч не состоится из-за вспышки коронавируса в клубе. Позднее «Ренн» выступил с заявлением, в котором назвал решение «шпор» самостоятельным и не подтвержденным со стороны УЕФА. Также французский клуб обозначил намерение направить жалобу в УЕФА и назвал поведение «Тоттенхэма» неуважением к честной игре.
Матч «Тоттенхэм» — «Ренн» должен был состояться 9 декабря. «Тоттенхэм» занимает третье место в группе G Лиги конференций с 7 очками в 5 матчах, «Ренн» занимает первую строчку с 11 очками в 5 играх.
? «Unfortunately, despite all efforts, a solution that could work for both clubs could not be found.»— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 11, 2021
Tottenham's game with Rennes will not be rescheduled and has been referred to a disciplinary panel, UEFA has confirmed.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю