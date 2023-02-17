«Лацио» в меньшинстве переиграл «ЧФР», «Шериф» проиграл «Партизану»

«Лацио» обыграл «ЧФР» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций — 1:0. Встреча прошла в Риме.

Уже на 15-й минуте встречи римская команда осталась в меньшинстве, так как Патрик получил красную карточку. В концовке первого тайма гол забил нападающий Чиро Иммобиле. Во второй половине голов забито не было.

В других встречах «Шериф» на своем поле проиграл «Партизану» (0:1), несмотря на удаление в составе сербской команды, «Лудогорец» выиграл у «Андерлехта» (1:0), а АЕК из Ларнаке одержал победу над «Днепром-1» (1:0).

Ответные матчи пройдут через неделю — 23 февраля. Начало — в 20.45 по московскому времени.