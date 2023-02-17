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«Лацио» в меньшинстве переиграл «ЧФР», «Шериф» проиграл «Партизану»

Евгений Козинов
Корреспондент
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16 февраля. «Лацио» — «ЧФР» — 1:0.
Фото Reuters

«Лацио» обыграл «ЧФР» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций — 1:0. Встреча прошла в Риме.

Уже на 15-й минуте встречи римская команда осталась в меньшинстве, так как Патрик получил красную карточку. В концовке первого тайма гол забил нападающий Чиро Иммобиле. Во второй половине голов забито не было.

Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
1:0
ЧФР

В других встречах «Шериф» на своем поле проиграл «Партизану» (0:1), несмотря на удаление в составе сербской команды, «Лудогорец» выиграл у «Андерлехта» (1:0), а АЕК из Ларнаке одержал победу над «Днепром-1» (1:0).

Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Zimbru (Кишинев)
Шериф
0:1
Партизан
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
1:0
Андерлехт
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 23:00. AEK Arena (Ларнака)
АЕК Л
1:0
Днепр-1

Ответные матчи пройдут через неделю — 23 февраля. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Лига конференций
ФК Андерлехт
ФК Днепр (Днепр)
ФК Лацио
ФК Лудогорец
ФК Партизан
ФК ЧФР Клуж
ФК Шериф (Тирасполь)
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