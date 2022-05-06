Колыванов считает «Рому» фаворитом в финале Лиги конференций против «Фейеноорда»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от финала Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом».

«Я думаю, что «Рома» является фаворитом в матче с «Фейеноордом», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru». — Команда хорошо играет и в чемпионате Италии. Понятно, что там есть «Милан», «Ювентус», но при Моуриньо «Рома» стала сражающейся командой».

При этом экс-нападающий отметил, что «Фейеноорд» более играющий коллектив, который любит комбинировать, держать мяч.

«Моуринью может настроить своих игроков. Все будет зависеть от того, кто внимательнее сыграет в защите», — сказал он.

Финал Лиги конференций состоится 25 мая. Встреча пройдет на стадионе «Эйр Албания» в Тиране. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.