Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 13:05

Главный тренер «Астаны» Бабаян: «Шансы у команды выйти из группы есть»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян высказался о предстоящих матчах группового турнира Лиги конференций.

«Мы не просто так играем в футбол. Наша команда проделала огромную работу. Мы посмотрели наш календарный план — в этом сезоне мы играли в очень сложном графике. Сейчас ничего не потеряно. Следующий матч против «Динамо Загреба» будет опять-таки определяющим. Да, у нас всего четыре очка, но шансы выходить из группы есть», — приводит слова Бабаяна Meta-ratings.kz.

«Астана» занимает второе месте в группе С, набрав 4 очка в 4 матчах. 30 ноября команды дома сыграет с «Динамо» из Загреба.

Источник: Meta-ratings.kz
Лига конференций
ФК Астана
0
Читайте также
В «Зените» рассказали, какие позиции нуждаются в усилении
Решение CAS по делу Валиевой может быть вынесено в 2024 году
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Брюгге» обыграл «Лугано» и вышел в плей-офф Лиги конференций
Новости
RSS RSS
Все новости