Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 20:26

«Маккаби» Тель-Авив обыграл «Зарю» в перенесенном матче Лиги конференций

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Маккаби» Тель-Авив победил «Зарю» в перенесенном матче 3-го тура группового турнира Лиги конференций — 3:2.

По решению УЕФА встреча прошла на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола из-за военного конфликта между Израилем и Палестиной. Игра проходила без болельщиков.

У «Маккаби» голы забивали Эран Захави и Дор Перетц (дубль). У «Зари» отметились Эдуардо Герерро и Игорь Горбач.

«Маккаби» набрал 9 очков и занимает второе место в группе В. «Заря» с 4 очками — на 3-й строчке.

Лига конференций. Группа B
25 нояб, 18:30. TSC Arena (Бачка-Топола)
Маккаби Тель-Авив
3:2
Заря Лг

Лига конференций
ФК Заря (Луганск)
ФК Маккаби (Тель-Авив)
1
Читайте также
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
Телеведущая Ольга Бузова продолжает дружить с женами российских футболистов
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиа-повестке
Трое стоявших на тротуаре пешеходов пострадали при наезде автомобиля в Москве
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Астаны» Бабаян: «Шансы у команды выйти из группы есть»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости