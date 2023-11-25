«Маккаби» Тель-Авив обыграл «Зарю» в перенесенном матче Лиги конференций

«Маккаби» Тель-Авив победил «Зарю» в перенесенном матче 3-го тура группового турнира Лиги конференций — 3:2.

По решению УЕФА встреча прошла на стадионе «TSC Arena» в сербском городе Бачка-Топола из-за военного конфликта между Израилем и Палестиной. Игра проходила без болельщиков.

У «Маккаби» голы забивали Эран Захави и Дор Перетц (дубль). У «Зари» отметились Эдуардо Герерро и Игорь Горбач.

«Маккаби» набрал 9 очков и занимает второе место в группе В. «Заря» с 4 очками — на 3-й строчке.