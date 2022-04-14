Главный тренер «Лестера» Роджерс доволен выходом команды в полуфинал Лиги конференций

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над ПСВ (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Конференций.

«Я очень горд, это была отличная игра, спасибо игрокам. Мы — крепкая, молодая команда, которая жаждет побед. Мы выиграли у ПСВ, у которого большая история в Европе. Очень важный шаг для нашего клуба», — приводит слова Роджерса Tuttomercatoweb.

Первый матч закончился со счетом 0:0 и по сумме двух матчей в полуфинал Лиги конференций прошел «Лестер», где встретится с победителем пары «Рома» — «Буде-Глимт».