Гендиректор «Ромы» Пинту: «Мы здесь, чтобы победить «Лестер», и если выйдем в финал, это будет потрясающе»

Генеральный директор «Ромы» Тьягу Пинту поделился ожиданиями от матча с «Лестером» в полуфинале Лиги конференций.

«К сожалению, мы единственная итальянская команда, это предмет гордости, но и дополнительная ответственность. Мы здесь, чтобы победить, и если мы выйдем в финал, это будет потрясающе для нас, для болельщиков, а также для итальянского футбола», — приводит слова Пинту Sky Sport.

Также гендиректор «Ромы» высказался о главном тренере команды Жозе Моуриньо.

«Жозе — лидер, он привносит в нашу игру менталитет, который есть только у него. Каждый день он старается улучшить все детали игры, и этот характер переняла вся «Рома». Сегодня мы увидим команду, которая никогда не сдается и всегда стремится к победе», — добавил Пинту.

Первый матч 1/2 финала Лиги конференций «Лестер» — «Рома» пройдет сегодня, 28 апреля, на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Начало — в 22.00 по московскому времени.