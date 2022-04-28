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Сегодня, 07:41

Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча «Марселя» с «Фейеноордом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли рассказал, чего ждет от первого полуфинального матча Лиги конференций с «Фейеноордом».

«Мы проанализировали «Фейеноорд» сразу после жеребьевки. Они хорошо играют. Это очень гибкая команда, которая быстро контратакует. У них много игроков в атаке, жду высокого темпа. Он потребует много усилий. Мы должны сыграть на максимуме», — цитирует Сампаоли официальный сайт УЕФА.

Первая встреча команд состоится сегодня, 28 апреля. Начало — в 22.00. Ответная игра пройдет 5 мая.

ФК Марсель
ФК Сампдория
ФК Фейеноорд
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