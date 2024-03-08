Хендерсон: «Немного разочарован, что «Аякс» не забил «Астон Вилле»

Капитан «Аякса» Джордан Хендерсон прокомментировал ничью с «Астон Виллой» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

«Это была тяжелая игра. «Астон Вилла» — очень хорошая команда, мы знали, что будет сложно, но я думаю, что у нас было много положительных моментов. Немного разочарован, что мы не забили, но нулевая ничья — тоже неплохой результат», — цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона.

Ответная игра состоится в Англии на следующей неделе.