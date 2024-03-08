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8 марта, 07:26

Эмери: «Астон Вилла» играла не очень хорошо и не контролировала ход игры с «Аяксом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал ничью с «Аяксом» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

«Это был матч очень высокого уровня. И, конечно, мы понимаем, что были фаворитами. Но мы играли не очень хорошо и не контролировали ход игры, как обычно. Соперник был очень силен, иногда сильнее нас. Но я счастлив, потому что еще до игры знал, с какими трудностями нам придется столкнуться», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Ответная игра состоится через неделю в Англии.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2040295--ajax-vs-aston-villa/
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ФК Аякс
Унаи Эмери
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