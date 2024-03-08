Эмери: «Астон Вилла» играла не очень хорошо и не контролировала ход игры с «Аяксом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал ничью с «Аяксом» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

«Это был матч очень высокого уровня. И, конечно, мы понимаем, что были фаворитами. Но мы играли не очень хорошо и не контролировали ход игры, как обычно. Соперник был очень силен, иногда сильнее нас. Но я счастлив, потому что еще до игры знал, с какими трудностями нам придется столкнуться», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Ответная игра состоится через неделю в Англии.