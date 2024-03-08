Ван'т Схип: «Аякс» почти ничего не позволил «Астон Вилле»

Главный тренер «Аякса» Джон ван'т Схип прокомментировал ничьб с «Астон Виллой» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги конферений.

«Сегодня вечером было отличное взаимодействие между болельщиками и игроками. Мы почти ничего не позволили сопернику, сыграли дисциплинированно против хорошей команды. У нас было больше моментов — у Бробби в первом тайме, у Экпома — во втором», — цитирует пресс-служба УЕФА ван'т Схипа.

Ответная игра состоится в Англии на следующей неделе.