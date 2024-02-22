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22 февраля, 22:46

«Бетис» сыграл вничью с загребским «Динамо» и вылетел из Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Динамо» Загреб в ответном стыковом матче плей-офф Лиги конференций — 1:1.

Счет на 38-й минуте открыл форвард гостей Седрик Бакамбю. Хорватский клуб отыгрался благодаря голу Такуро Канеко на 59-й минуте.

«Динамо» одержало победу в первом матче — 1:0. По итогам двух встреч хорватский клуб вышел в 1/8 финала Лиги конференций, а «Бетис» покидает турнир.

Лига конференций. 1/16 финала
22 февр, 20:45. Maksimir (Загреб)
Динамо З
1:1
Бетис

В параллельном матче «Серветт» в гостях победил «Лудогорец» (1:0) и по сумме двух матчей (1:0) вышел в 1/8 финала турнира.

Лига конференций. 1/16 финала
22 февр, 20:45. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
0:1
Серветт Ж

Источник: Сетка плей-офф Лиги конференций
Футбол
Лига конференций
ФК Бетис
ФК Динамо (Загреб)
ФК Лудогорец
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