«Бетис» сыграл вничью с загребским «Динамо» и вылетел из Лиги конференций

«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Динамо» Загреб в ответном стыковом матче плей-офф Лиги конференций — 1:1.

Счет на 38-й минуте открыл форвард гостей Седрик Бакамбю. Хорватский клуб отыгрался благодаря голу Такуро Канеко на 59-й минуте.

«Динамо» одержало победу в первом матче — 1:0. По итогам двух встреч хорватский клуб вышел в 1/8 финала Лиги конференций, а «Бетис» покидает турнир.

В параллельном матче «Серветт» в гостях победил «Лудогорец» (1:0) и по сумме двух матчей (1:0) вышел в 1/8 финала турнира.