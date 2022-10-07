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7 октября, 03:48

«Балкани» стал первым клубом из Косова, одержавшим победу в еврокубках

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Балкани» выиграл у «Сивасспора» (4:3) в матче 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Игра прошла в Турции.

Победный гол на 4-й добавленной минуте забил Эрмал Красничи. Это первая в истории Косова победа клуба в еврокубковом турнире.

После трех туров «Балкани» идет на первом месте в своей группе, имея в активе 4 очка. У всех остальных команд также по 4 очка, но косовский коллектив лидирует по забитым голам — 7.

Футбол
Лига конференций
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