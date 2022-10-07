«Вест Хэм» на выезде обыграл «Андерлехт», «Вильярреал» разгромил «Аустрию», «Фиорентина» переиграла «Хартс»

В четверг, 6 октября, состоялись матчи 3-го тура группового турнира Лиги конференций.

«Андерлехт» на своем поле с минимальным счетом проиграл «Вест Хэму» (0:1), «Ницца» на выезде выиграла у «Словацко» (1:0), «Днепр-1» и «Вадуц» сыграли вничью (2:2), «Пюник» переиграл «Жальгирис» (2:0), «Фиорентина» оказалась сильнее «Хартса» (3:0), «Вильярреал» разгромил «Аустрию» (5:0), «АЗ» обыграл «Аполлон» (3:2), «Базель» потерпел поражение от «Слована» (0:2), «Кельн» на своем поле уступил «Партизану» (0:1).

Результаты 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Фото Twitter

Матчи 4-го тура группового турнира Лиги конференций состоятся через неделю, 13 октября.