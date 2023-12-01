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ПАОК обыграл «Айнтрахт». Оздоев сыграл 79 минут

Евгений Козинов
Корреспондент
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30 ноября. Айнтрахт — ПАОК — 1:2.
Фото Reuters

ПАОК на выезде переиграл «Айнтрахт» в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций — 2:1.

В первом тайме голов забито не было. На 55-й минуте польский защитник гостей Томаш Кендзера открыл счет. Немецкая команда почти сразу отыгралась благодаря голу египетского форварда Омара Мармоша. Победный мяч полузащитник Андрия Живкович забил на 73-й минуте.

В концовке встречи полузащитнк «Айнтрахта» Кристиан Якич получил красную карточку.

Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев вышел на поле в стартовом составе. Затем его заменили на Штефана Шваба.

ПАОК лидирнует в группе G, набрав 13 очков. «Айнтрахт» идет вторым — 9 очков. Обе команды гарантировали уже себе выход в плей-офф.

Лига конференций. Группа G
30 нояб, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:2
ПАОК
Футбол
Лига конференций
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПАОК
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