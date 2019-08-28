Юношеская сборная России назвала состав на турнир в Хорватии и Словении

С 5 по 9 сентября юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) примет участие в международном турнире в Хорватии и Словении. Стал известен состав команды на эти соревнования. Сборная России сыграет с командами Хорватии, Словении и Франции.

Состав сборной России:

Вратари: Иван Будачев («Ленинградец» Ленинградская область), Сергей Ещенко («Краснодар»).

Защитники: Илья Агапов («Рубин» Казань), Илья Быковский («Арсенал» Тула), Илья Вахания, Данила Прохин, Александр Сандрачук (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Владимиров («Динамо» Москва), Владислав Микушин («Факел» Воронеж), Алексей Никитенков («Чертаново» Москва).

Полузащитники: Максим Данилин, Руслан Литвинов, Степан Оганесян (все — «Спартак» Москва), Кирилл Кравцов («Зенит» Санкт-Петербург), Андрей Мазурин («Динамо» Москва), Максим Петров, Дэнис Файзуллин (оба — «Локомотив» Москва), Эдгар Севикян («Леванте» Испания).

Нападающие: Кирилл Косарев («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Кутовой («Краснодар»).

— На предстоящем турнире мы проведем три матча. Сборную Хорватии мы видели в мае на международном турнире Slovakia Cup, — сказал тренер юношеской сборной России Александр Кержаков. — С командой Франции играли год назад на соревнованиях в этой стране. Понятно, что французская сборная входит в число лидеров в Европе. Со Словенией, к сожалению, пока не знакомы. В целом состав участников турнира очень хороший. Мы в очередной раз очень благодарны Российскому футбольному союзу за то, что у нас есть возможность встречаться с такими сильными соперниками. Разумеется, это пойдет нам на пользу перед отборочным турниром Чемпионата Европы. Мы напомним ребятам принципы нашей игры, то, что мы ждем от них, а игроки, в свою очередь, в очередной раз проверят свои силы.