Тренер молодежки Эстонии: «В первые полчаса Россия невероятно взвинтила темп»

Главный тренер молодежной сборной Эстонии Игорь Принс подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2021 с Россией (0:4).

— Игра была трудная, как мы и предполагали. В первые 30 минут соперник невероятно взвинтил темп, и нам было трудно угнаться, поэтому допустили много ошибок, и пропустили много голов. Этот темп не сравним с тем, что в Эстонии. Все-таки уровень в РПЛ другой. Во втором тайме темп упал, и мы могли хоть чуть-чуть поиграть. Россия после счета 4:0 произвела замены, но нам повезло, что пенальти не забили, и с линии ворот выносили.

— Как настраивали на второй тайм после четырех пропущенных голов?

— Я говорю им, что несмотря на большой счет, не надо бояться, а хоть что-то показать с такими большими командами. (Евгений Белоусов)