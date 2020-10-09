Тренер молодежки Эстонии: «В первые полчаса Россия невероятно взвинтила темп»
Главный тренер молодежной сборной Эстонии Игорь Принс подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2021 с Россией (0:4).
— Игра была трудная, как мы и предполагали. В первые 30 минут соперник невероятно взвинтил темп, и нам было трудно угнаться, поэтому допустили много ошибок, и пропустили много голов. Этот темп не сравним с тем, что в Эстонии. Все-таки уровень в РПЛ другой. Во втором тайме темп упал, и мы могли хоть чуть-чуть поиграть. Россия после счета 4:0 произвела замены, но нам повезло, что пенальти не забили, и с линии ворот выносили.
— Как настраивали на второй тайм после четырех пропущенных голов?
— Я говорю им, что несмотря на большой счет, не надо бояться, а хоть что-то показать с такими большими командами. (Евгений Белоусов)
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