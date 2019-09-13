Сафонов пропустил игру молодежки с Болгарией из-за травмы

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов объяснил, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пропустил игру отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии (0:0) из-за травмы. Место в воротах занял Александр Максименко.

— В интервью «СЭ» месяц назад вы говорили, что ротации вратарей не будет. Почему заменили Сафонова на Максименко?

— Дело в том, что после игры с Сербией у Матвея было выявлено небольшое повреждение. Проведенное обследование подтвердило, что нужно выполнять необходимые процедуры и взять паузу в тренировочном процессе. После всех консультаций игрок вернулся в расположение клуба, где начал необходимый процесс восстановления. В тоже время Максименко провел очень качественную и стабильную игру, подтвердив мнение, что сейчас наша вратарская позиция является стабильной. (Александр Рогулев)

Полностью интервью Галактионова