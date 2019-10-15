Сафонов находится в молодежной сборной и готовится к матчу с эстонцами

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов продолжает находиться в расположении молодежной сборной и готовиться к отборочному матчу с командой Эстонии, сообщили «СЭ» в пресс-службе российской команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сафонов якобы покинул расположение молодежки, сославшись на боли в плече. Вратарь «Краснодара» делал это во время сентябрьского сбора: тогда Сафонов улетел в расположение клуба, получив повреждение в матче с командой Сербии, но играл за «быков» уже в ближайшем матче чемпионата России.

— Информация, появившиеся в ряде СМИ, не соответствует действительности. Сафонов в команде и готовится к игре, — сообщил «СЭ» пресс-атташе молодежной сборной Артем Загуменов.

Отборочный матч Евро-2021 (U-21) с командой Эстонии пройдет в Пярну и начнется в 19:15 по московскому времени. (Александр Рогулев)