Россия — Северная Ирландия: судьи «украли» гол у российской молодежки
На 11-й минуте отборочного матча Евро-2023 между молодежными сборными России и Северной Ирландии ошибся первый ассистент судьи Александра Смильянич, зафиксировавший положение «вне игры» у Даниила Хлусевича.
Тот в момент передачи партнера из центра поля не находился за линией офсайда.
Арбитр Лука Бильбия моментально дал свисток, отреагировав на сигнал помощника. Наш футболист отправил мяч в сетку мгновение спустя после остановки игры.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча Россия U21 — Северная Ирландия U21
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