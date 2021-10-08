Молодежная сборная России с минимальным счетом победила команду Северной Ирландии
Молодежная сборная России победила команду Северной Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023. Россияне выиграли на своем поле со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал защитник Данила Прохин. Он отличился в первом тайме.
Россияне одержали вторую победу подряд и набрали 6 очков. Россия идет на втором месте в группе, сравнявшись с Испанией, у которой есть игра в запасе.
Чемпионат Европы U21
Группа C
Россия U21 — Северная Ирландия U21 — 1:0 (1:0)
Гол: Прохин, 16.
Россия U21: Бориско, Степанов, Прохин, Хлусевич (Сулейманов, 85), Сильянов, Умяров (Кравцов, 88), Карапузов (Игнатов, 46), Пруцев, Марадишвили (Мухин, 55), Литвинов, Тюкавин.
Предупреждения: Литвинов, 7. Марадишвили, 53. Хам, 63. Сильянов, 76.
Судья: Бильбия (Босния и Герцеговина).
8 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».
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