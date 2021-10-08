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Молодежная сборная России с минимальным счетом победила команду Северной Ирландии

20:50
Радость россиян после гола в ворота северноирландцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Молодежная сборная России. Фото Instagram
Радость россиян после гола в ворота северноирландцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Молодежная сборная России победила команду Северной Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023. Россияне выиграли на своем поле со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал защитник Данила Прохин. Он отличился в первом тайме.

Россияне одержали вторую победу подряд и набрали 6 очков. Россия идет на втором месте в группе, сравнявшись с Испанией, у которой есть игра в запасе.

Чемпионат Европы U21

Группа C

Россия U21 — Северная Ирландия U21 — 1:0 (1:0)

Гол: Прохин, 16.

Россия U21: Бориско, Степанов, Прохин, Хлусевич (Сулейманов, 85), Сильянов, Умяров (Кравцов, 88), Карапузов (Игнатов, 46), Пруцев, Марадишвили (Мухин, 55), Литвинов, Тюкавин.

Предупреждения: Литвинов, 7. Марадишвили, 53. Хам, 63. Сильянов, 76.

Судья: Бильбия (Босния и Герцеговина).

8 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия
Словакия

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57

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Иван Шитик все материалы автора
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