Россия обыграла Иран на мемориале Гранаткина

На мемориале Валентина Гранаткина вторая сборная России U18 обыграла команду Ирана (2:1). В составе победителей дубль сделал Никита Иосифов.

После первого тура российская команда делит первое место в группе С с Аргентиной, имея три очка. У команд Ирана и Армении ноль очков.

Мемориал Валентина Гранаткина

Группа С

Россия-2 U18 - Иран U18 - 2:1 (0:0)

Голы: Иосифов, 56 - с пенальти (1:0). Иосифов, 65 (2:0). Собхани, 88 (2:1).

Россия-2 U18: Крайков, Захаров, Петухов (Пелих, 63), Звонков (Бем, 76), Варичев (Польшиков, 84), Основ, Усанов (Апшацев, 76), Князев (Школик, 63), Конев, Симдянкин, Ногтев (Моргунов, 85).

Предупреждения: Петухов, 25. Князев, 59. Школик, 67.

Удаление: Агхани (Иран U18), 55.

Судья: Матюнин (Москва).

5 июня. Рощино. Стадион "Рощино Арена".