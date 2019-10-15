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Победная раздевалка российской молодежки после разгрома Эстонии

23:23

Молодежная сборная России выложила фото после разгрома Эстонии в матче отборочного турнира Евро-2021 (5:0). В составе россиян отличились Федор Чалов, Максим Глушенков, Данил Глебов, Данил Круговой и Никита Калугин.

Победа! Молодёжная сборная России поддержала национальную команду и тоже отправила в ворота соперника пять безответных мячей. Молодцы!? ? ?? 0:5 ?? Чалов (п), Глушенков, Глебов, Круговой, Калугин ? Отбор на чемпионат Европы в самом разгаре и наша команда набирает ход. Следующие матчи в ноябре: 15-го числа с Латвией в Ростове-на-Дону и 19-го с Сербией в Нише. ? #СборнаяРоссии #U21 #НашиПарни #ЭстонияРоссия

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

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