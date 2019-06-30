Чеферин заявил: молодежный Евро расширят до 16 команд, чтобы инцидент с Италией не повторился

Президент УЕФА Александер Чеферин заверил, что в следующем молодежном чемпионате Европы сыграет не 12 команд, а 16. Это сделают с целью избежать повторения инцидента нынешнего турнира.

На молодежном Евро-2019 играет 12 команд в четырех группах. Перед последним туром в группе C Румынию и Францию устраивала ничья, поскольку румыны в таком случае занимали первое место в группе, а французы становились лучшими среди вторых мест и также выходили в полуфинал.

Игра завершилась со счетом 0:0, и за бортом плей-офф осталась Италия, которая набрала 6 очков в группе A.

- Мы подумали и решили, что в финальной стадии должно быть 16 команд, и мы изменим это со следующего турнира, - цитирует Rai Sport Чеферина. - Это наилучшее решение, потому что ситуация, произошедшая с Италией, не должна повториться.