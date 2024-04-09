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Сегодня, 14:17

«Ювентус» определился со следующим главным тренером на замену Аллегри

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Тиагу Мотта.
Фото Reuters

Руководство «Ювентуса» приняло решение о новом главном тренере команды, который заменит Массимилиано Аллегри, сообщает Calciomercato.

По информации источника, новым главным тренером туринцев станет Тиагу Мотта, руководящий «Болоньей».

«Ювентус» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 62 очка в 31 матче. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 20 очков. «Милан», идущий вторым, опережает черно-белых на 6 очков.

До «Болоньи» 41-летний Мотта руководил «Специей» и «Дженоа». Красно-синие под руководством итальянского специалиста занимают четвертую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 58 очков в 31 матче.

Тиагу Мотта
Футбол
ФК Болонья
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 26 4 1 75-15 82
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 31 18 8 5 45-24 62
4
 Болонья 31 16 10 5 45-25 58
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
8
 Лацио 31 14 4 13 37-34 46
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 31 11 9 11 34-41 42
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
14
 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
15
 Удинезе 31 4 16 11 30-47 28
16
 Эмполи 31 7 7 17 25-47 28
17
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
18
 Фрозиноне 31 6 8 17 38-61 26
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
20
 Салернитана 31 2 9 20 25-64 15
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38 тур
12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 - : -
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 - : -
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 - : -
13.04 21:45
Болонья – Монца
 - : -
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 - : -
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 - : -
14.04 19:00
Удинезе – Рома
 - : -
14.04 21:45
Интер – Кальяри
 - : -
15.04 19:30
Фиорентина – Дженоа
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Аталанта – Верона
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 29 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 26 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 21 1 5
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