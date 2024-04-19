«Рома» не планирует продлевать контракт с Лукаку
«Рома» приняла решение по будущему нападающего Ромелу Лукаку, который в этом сезоне выступает в аренде. Права на него принадлежат «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, римляне не планируют выкупать Лукаку на постоянной основе за 43 миллиона евро, как хочет «Челси». Лукаку, скорее всего, летом вернется в лондонский клуб, однако снова может сменить команду.
Сообщалось, что форвард интересен ряду клубов из Саудовской Аравии. В этом сезоне чемпионата Италии Лукаку забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|32
|26
|5
|1
|77-17
|83
|
2
|Милан
|32
|21
|6
|5
|63-37
|69
|
3
|Ювентус
|32
|18
|9
|5
|45-24
|63
|
4
|Болонья
|32
|16
|11
|5
|45-25
|59
|
5
|Рома
|32
|16
|8
|8
|57-36
|56
|
6
|Аталанта
|31
|15
|6
|10
|57-36
|51
|
7
|Лацио
|32
|15
|4
|13
|41-35
|49
|
8
|Наполи
|32
|13
|10
|9
|50-40
|49
|
9
|Торино
|32
|11
|12
|9
|31-29
|45
|
10
|Фиорентина
|31
|12
|8
|11
|43-36
|44
|
11
|Монца
|32
|11
|10
|11
|34-41
|43
|
12
|Дженоа
|32
|9
|12
|11
|35-39
|39
|
13
|Лечче
|32
|7
|11
|14
|27-48
|32
|
14
|Кальяри
|32
|7
|10
|15
|34-54
|31
|
15
|Удинезе
|32
|4
|17
|11
|31-48
|29
|
16
|Верона
|32
|6
|10
|16
|30-44
|28
|
17
|Эмполи
|32
|7
|7
|18
|25-48
|28
|
18
|Фрозиноне
|32
|6
|9
|17
|40-63
|27
|
19
|Сассуоло
|32
|6
|8
|18
|39-62
|26
|
20
|Салернитана
|32
|2
|9
|21
|26-68
|15
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|19:30
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|19.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|- : -
|20.04
|19:00
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|20.04
|21:45
|
Верона – Удинезе
|- : -
|21.04
|13:30
|
Сассуоло – Лечче
|- : -
|21.04
|16:00
|
Торино – Фрозиноне
|- : -
|21.04
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|- : -
|21.04
|21:45
|
Монца – Аталанта
|- : -
|22.04
|19:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|22.04
|21:45
|
Милан – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|30
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|27
|1
|6
|
|
Малик Тшау
Милан
|17
|1
|5
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