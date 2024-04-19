«Рома» не планирует продлевать контракт с Лукаку

«Рома» приняла решение по будущему нападающего Ромелу Лукаку, который в этом сезоне выступает в аренде. Права на него принадлежат «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, римляне не планируют выкупать Лукаку на постоянной основе за 43 миллиона евро, как хочет «Челси». Лукаку, скорее всего, летом вернется в лондонский клуб, однако снова может сменить команду.

Сообщалось, что форвард интересен ряду клубов из Саудовской Аравии. В этом сезоне чемпионата Италии Лукаку забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.