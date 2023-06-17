Источник: Барелла останется в «Интере»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла останется в итальянской команде на следующий сезон, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний хавбек имеет соглашение до 2026 года и планирует отработать его до конца.

По информации источника, итальянец не рассматривает другие клубы, вариант с «Ньюкаслом» его не интересует.

В прошедшем сезоне Барелла провел 52 матча за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 10 голевых передач.