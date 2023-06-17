Осимхен стал самым дорогим игроком в истории серии А по версии Transfermarkt

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен обновил рекорд трансферной стоимости для игроков серии А по версии портала Transfermarkt.

Стоимость 24-летнего нигерийца с марта выросла на 20 миллионов евро, теперь он стоит 120 миллионов евро. Таким образом, он побил рекорд форварда «Ромы» Пауло Дибалы, который ранее был самым дорогим игроком в истории чемпионата Италии — в 2018 году, когда аргентинец еще выступал за «Ювентус», его стоимость составляла 110 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Осимхен провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.