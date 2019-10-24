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«Интер» попробует подписать Томаса Мюллера в январе

12:15
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«Интер» намерен пригласить полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера в зимнее трансферное окно. Агент 30-летнего немца уже провел предварительные переговоры с миланским клубом, утверждает Kicker.

Ранее Мюллер подчеркивал, что его не устраивает нынешняя роль в «Баварии», где хавбек потерял место в основном составе. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне Мюллер провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 6 результативными передачами.

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