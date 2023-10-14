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Генеральный директор «Интера» сделал выбор между Икарди и Лукаку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генерального директора «Интера» Джузеппе Маротту попросили выбрать из двух экс-форвардов клуба Мауро Икарди и Ромелу Лукаку.

«Учитывая последние события, я бы выбрал Мауро Икарди. Лукаку может говорить что угодно, но мы всегда его уважали...деньги имеют значение в футболе», — приводит слова Маротты инсайдер Фабрицио Романо.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 годы. В прошедшем сезоне «нерадзурри» арендовали 30-летнего бельгийца и вели переговоры о его обратном выкупе из «Челси», но вышли из сделки, когда стало известно, что Лукаку связался и с другими итальянскими клубами. В итоге в летнее трансферное окно форварда арендовала «Рома».

Икарди с сентября прошлого года играет за «Галатасарай».

Мауро Икарди
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
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 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
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