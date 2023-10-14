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Камоцци считает, что в «Аталанте» не ценят талант Миранчука

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о ситуации россиянина Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Будущее Миранчука? Этот вопрос придется отложить как минимум до зимы. Очевидно, что в «Аталанте» не ценят талант Миранчука. Это не значит, что там плохо разбираются в футболе, просто Алексей не подходит под стиль игры Гасперини. Вряд ли в этом плане что-то изменится», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 2 матча в серии А, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-v-atalante-ne-tsenyat-talant-miranchuka/
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Франко Камоцци
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
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 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
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Верона – Наполи
 - : -
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Торино – Интер
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 - : -
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Болонья – Фрозиноне
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 - : -
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