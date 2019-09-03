Фанаты «Кальяри» оскорбляли Лукаку. Ультрас «Интера» встали на их защиту

Ультрас-группировка «Интера» Curva Nord обратилась к нападающему Ромелу Лукаку.

— Возможно, тебе это показалось проявлением расизма, но это не так. Это был лишь способ воздействия на соперника, — приводит слова Curva Nord английское издание.

Лукаку подвергся расистским оскорблениям во время матча 2-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:1). Оскорбительные выкрики с трибун слышались даже во время трансляции игры после гола бельгийца.

В Италии снова расизм. В Кальяри оскорбляли Лукаку