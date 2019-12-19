«Брешиа» проиграла «Сассуолу»
«Брешиа» дома уступила «Сассуоло» в матче 7-го тура чемпионата Италии (0:2). Голами отметились Хамед Траоре и Франческо Капуто.
«Сассуоло» занимает 11-е место, а «Брешиа» идет в зоне вылета.
Чемпионат Италии
Серия А
7-й тур
«Брешиа» — «Сассуоло» — 0:2 (0:1)
Голы: Траоре, 25 (0:1). Капуто, 71 (0:2).
«Брешиа»: Альфонсо, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Ромулу, Шпалек (Ндой, 65), Бизоли, Тонали, Балотелли (Матри, 78), Торрегросса (Доннарумма, 72).
«Сассуоло»: Пеголо, Толян, Романья, Марлон, Рожериу (Кирьякопулос, 72), Обианг, Локателли, Траоре, Капуто, Берарди (Пелузо, 88), Бога (Данкан, 85).
Предупреждения: Толян, 27. Рожериу, 29. Обианг, 34. Шпалек, 45+2. Торрегросса, 54.
Судья: Ди Белло.
18 декабря. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».