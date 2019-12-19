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«Брешиа» проиграла «Сассуолу»

00:36
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«Брешиа» дома уступила «Сассуоло» в матче 7-го тура чемпионата Италии (0:2). Голами отметились Хамед Траоре и Франческо Капуто.

«Сассуоло» занимает 11-е место, а «Брешиа» идет в зоне вылета.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

«Брешиа» — «Сассуоло» — 0:2 (0:1)

Голы: Траоре, 25 (0:1). Капуто, 71 (0:2).

«Брешиа»: Альфонсо, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Ромулу, Шпалек (Ндой, 65), Бизоли, Тонали, Балотелли (Матри, 78), Торрегросса (Доннарумма, 72).

«Сассуоло»: Пеголо, Толян, Романья, Марлон, Рожериу (Кирьякопулос, 72), Обианг, Локателли, Траоре, Капуто, Берарди (Пелузо, 88), Бога (Данкан, 85).

Предупреждения: Толян, 27. Рожериу, 29. Обианг, 34. Шпалек, 45+2. Торрегросса, 54.

Судья: Ди Белло.

18 декабря. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».

Брешиа — Сассуоло

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/

Италия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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